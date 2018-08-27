Опубликованы фото Путина на отдыхе

На нескольких кадрах президент запечатлен в горах и в лесу, на других — во время прогулки на катере по Енисею.

Владимир Путин не первый раз выбирает Тыву в качестве места для отдыха. Год назад президент два дня рыбачил в республике на каскаде горных озер, сплавлялся по горным рекам и ездил по горам на квадроциклах.