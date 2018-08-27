Опубликованы фото Путина на отдыхе 

Пресс-служба Владимира Путина опубликовала фотографии, сделанные во время отдыха российского президента в республике Тыва в минувшие выходные.
На нескольких кадрах президент запечатлен в горах и в лесу, на других — во время прогулки на катере по Енисею.
На фотографиях с Путиным можно также увидеть министра обороны Сергея Шойгу и главу ФСБ Александра Бортникова.
Владимир Путин не первый раз выбирает Тыву в качестве места для отдыха. Год назад президент два дня рыбачил в республике на каскаде горных озер, сплавлялся по горным рекам и ездил по горам на квадроциклах.