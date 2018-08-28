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Россиян мотивируют быть здоровыми
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В Минздраве нашли способ мотивировать россиян вести здоровый образ жизни 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: Алексей Иванов/ТРК Звезда
Для этих целей ведомство предлагает выделить из бюджета три миллиарда рублей.
В Министерстве здравоохранения РФ предложили выделить из бюджета почти три миллиарда рублей на формирование у россиян мотивации вести здоровый образ жизни. Об этом сказано в паспорте федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
Как пишет ТАСС, согласно проекту по укреплению общественного здоровья, ежегодно с 2018 по 2024 год на кампании про пропаганде ЗОЖ будет выделяться 403,5 миллиона рублей. Всего же, таким образом, из бюджета будет потрачено 2,825 миллиарда рублей.
Автора идеи уверены, что благодаря программе, к 2024 году граждане РФ станут меньше употреблять табак. Также снизится смертность среди мужчин трудоспособного возраста и сократится число абортов.
Отмечается, что инициатива будет реализовываться в рамках национального проекта «Демография».
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