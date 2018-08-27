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Путин поведал о новой памятной дате
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Путин рассказал о возможности установления новой памятной даты 

RT на русском 2 часа назад
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране может появиться новая памятная дата в честь 300-летия обнаружения первого угля в Кузбассе.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что об учреждении даты российского лидера попросили рабочие угольного разреза «Черниговец». Юбилей будет отмечаться в 2021 году.
Как указал президент России, он обсудит этот вопрос с врио губернатора региона Сергеем Цивилевым.
«Знаю, что один из вопросов, которые он хотел бы со мной обсудить, именно как раз 300-летие начала работы на бассейне. Это действительно знаковое событие не только для отрасли, но и для страны. 1721 год, началось освоение такого крупнейшего бассейна в мире», — отметил Путин.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл с рабочей поездкой в Кемеровскую область, где проведёт мероприятия, темой которых станут действия, которые направлены на повышение доли российского угля на экспортных рынках.
RT на русском: последние новости
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