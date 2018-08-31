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Форум «Таврида» завершился рок-оперой про добровольцев
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Форум «Таврида» завершился рок-оперой про добровольцев 

РИА Новости + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Шестая смена Всероссийского молодёжного образовательного форума "Таврида" завершилась рок-оперой про добровольцев "Неравнодушные".
Идейным вдохновителем и руководителем авторской группы рок-оперы выступил российский писатель Олег Рой. Автор либретто и соавтор сценария — поэт, либреттист, автор мюзикла "Ах, фестиваль" XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Антон Аносов.
Музыкальное сопровождение и оформление рок-оперы подготовили Союз композиторов России и продюсер Елена Кипер. Режиссёр-постановщик рок-оперы — актёр театра и кино, солист Камерного музыкального театра им. Б. А. Покровского, член союза театральных деятелей Андрей Цветков-Толбин.
"Мы показали честную актёрскую жизнь на сцене, чтобы зритель в полной мере смог насладиться человеческим катарсисом. Как нельзя лучше всю палитру эмоций и чувств с личностными вызовами и протестами способен передать такой редкий на сегодня жанр, как рок-опера. Важно, чтобы форум этим творческим продуктом нёс послание с призывом любить друг друга, радоваться каждой минуте жизни, творить и помогать, не ожидая ничего взамен", — отметил Цветков-Толбин.
Артистами постановки стали самые активные участники "Тавриды" 2015-2018 годов. Планируется, что рок-оперу покажут 5 декабря в Москве в рамках итогового мероприятия Года добровольца.
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