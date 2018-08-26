Познер назвал главную проблему России

«Мне кажется, проблема России в том, что большая часть населения больше сориентирована не на результат, а на процесс. Особенно в бизнесе, да и других процессах», — написали Познеру, поинтересовавшись, согласен ли он с таким мнением.

Однако телеведущий ответил, что считает глобальной проблемой России то, что она в значительной степени все еще является советской страной и управляется советскими люди, которые сформировались и начали выстраивать свою жизнь в СССР. Это, уверен Познер, приводит к тому, что к новым реалиям применяются устаревшие схемы.

«Они родились в Советском Союзе, они ходили в советскую школу, они были пионеры и комсомольцы, члены партии — они сформированы другим обществом. Они не плохие и не хорошие — другие. Они оказались в новой ситуации, а пытаются ее решать старыми мозгами, и не получается. Вот что происходит», — полагает журналист.

Он уверен, что реальные изменения в стране станут возможны лишь тогда, когда придут к власти люди, которые вообще не знали, что такое СССР.