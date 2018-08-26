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Познер назвал главную проблему России
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Познер назвал главную проблему России 

Рамблер 47 минут назад
Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопросы пользователей сайта «Познер Online», поделился своим взглядом на то, что является главной проблемой России.
«Мне кажется, проблема России в том, что большая часть населения больше сориентирована не на результат, а на процесс. Особенно в бизнесе, да и других процессах», — написали Познеру, поинтересовавшись, согласен ли он с таким мнением.
Однако телеведущий ответил, что считает глобальной проблемой России то, что она в значительной степени все еще является советской страной и управляется советскими люди, которые сформировались и начали выстраивать свою жизнь в СССР. Это, уверен Познер, приводит к тому, что к новым реалиям применяются устаревшие схемы.
«Они родились в Советском Союзе, они ходили в советскую школу, они были пионеры и комсомольцы, члены партии — они сформированы другим обществом. Они не плохие и не хорошие — другие. Они оказались в новой ситуации, а пытаются ее решать старыми мозгами, и не получается. Вот что происходит», — полагает журналист.
Он уверен, что реальные изменения в стране станут возможны лишь тогда, когда придут к власти люди, которые вообще не знали, что такое СССР.
«Обидно, что столько надо ждать. Но я считаю, что это — главная проблема», — подчеркивает он.
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