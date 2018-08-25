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Танцы до упаду: невеста сломала обе ноги на свадьбе
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Одуряющая радость: невеста переломала ноги в танце на собственной свадьбе 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: кадр youtube/Метод Хитча. Правила съёма.
Британка Линдси Хендерсон (Lyndsey Henderson) настолько энергично и радостно отплясывала под любимую песню из 90-х на собственной свадьбе, что переломала обе ноги, но и это ее не остановило. Об этом рассказала The Sun.
Танцы до упаду в прямом смысле устроила 30-летняя жительница британского Бирмингема на собственной свадьбе. Она повеселилась настолько хорошо, что свадебное путешествие на Барбадос пришлось отложить до апреля следующего года.
Девушка думала, что у нее растяжение и обратилась к врачу, но доктор сообщил ей, что ближайшие шесть недель новобрачной придется походить в гипсе с костылями, так как у нее повреждены кости в обеих ногах.
Линдси и Шон Хендерсоны познакомились в тренажерном зале в 2013 году. Пара провела провела церемонию на фабрике «Кэдбери» в Бирмингеме в прошлую субботу, а праздновать отправилась с сотней гостей в Грецию, на Санторини.
«Я не пила, специально решила не пить, чтобы все запомнить этот момент. А потом, около 23 часов ди-джей включил эту песню — мою любимую, ту самую, что я впервые купила на кассете в 1998 году. Я потеряла голову и отплясывала с подружками невесты лучше Майкла Флэтли», — рассказала невеста.
В ходе свадебного отжига девушка устроила небольшой танцевальный фристайл и несколько раз приземлилась на довольно странно изогнутые ноги. Это показалось забавным и она продолжила танцевать в течение еще шести песен. Даже станцевала с отцом.
«Только на следующий день, когда я начала ходить немного странно выгибая левую ногу, я подумала, что что-то не так. Но я просто подумала, что это растяжение», — призналась девушка.
Растяжение оказалось переломом обеих ног, причем таким, что врачи не рекомендовали ей даже летать на самолете, чтобы отправиться в медовый месяц на Барбадос. Девушка, однако, не унывает, так как ей удалось надолго запомнить самый важный и радостный день в жизни, как она и хотела.
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