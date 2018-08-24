Умер Игорь Войтулевич

Актер, режиссер и педагог Игорь Войтулевич скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает «ГТРК Смоленск».

По данным портала, Войтулевич умер 22 августа в Болгарии . В последние годы жизни он боролся с тяжелой болезнью.

ГТРК Смоленск » отмечает, что режиссер завещал развеять его прах над Черным морем.

Войтулевич окончил ГИТИС, был актером в Читинском театре и главным режиссером Смоленского областного государственного драмтеатра. Его спектакли шли в «Сатириконе» и Театре имени Маяковского.

Также Войтулевич стал одним из основателей Израильского государственного театра «Гешер», был режиссером сериалов «Татьянин день», «Обручальное кольцо» и преподавал в Российской академии искусства.