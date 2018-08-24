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Умер Игорь Войтулевич
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Умер Игорь Войтулевич 

Рамблер 59 минут назад
Фото: соцсети
Актер, режиссер и педагог Игорь Войтулевич скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает «ГТРК Смоленск».
По данным портала, Войтулевич умер 22 августа в Болгарии. В последние годы жизни он боролся с тяжелой болезнью.
«ГТРК Смоленск» отмечает, что режиссер завещал развеять его прах над Черным морем.
Войтулевич окончил ГИТИС, был актером в Читинском театре и главным режиссером Смоленского областного государственного драмтеатра. Его спектакли шли в «Сатириконе» и Театре имени Маяковского.
Также Войтулевич стал одним из основателей Израильского государственного театра «Гешер», был режиссером сериалов «Татьянин день», «Обручальное кольцо» и преподавал в Российской академии искусства.
Комментарии2  Ещё 10 источников 
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