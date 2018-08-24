Украинцы скупают туры на Крымский мост

В крымском отделении Российского союза туриндустрии (РСТ) рассказали, что украинцы активно заказывают туры с проездом по Крымскому мосту, чтобы убедиться в его существовании. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы отделения РСТ, руководителя одной из турфирм Бориса Зелинского , чаще всего мост посещают украинцы, отдыхающие в Керчи , Феодосии, Коктебеле и Судаке

«Едут на мост, чтобы лично убедиться, что он существует и по нему можно проехать», — заявил Зелинский.

Он пояснил, что украинцы также охотно покупают туры на курорты Краснодарского края и Кавказа с проездом по Крымскому мосту. Число купивших такие туры украинцев Зелинский уточнить не смог.

Мост через Керченский пролив открыли для автомобилей 15 мая. Он стал самым протяженным в России : его длина составляет 19 километров. Для движения поездов Крымский мост планируют открыть в 2019 году.

В украинских СМИ фотографии моста называли слишком красочными. Журналисты предполагали, что мост — это «голограмма», отснятая на «Мосфильме» с помощью «пластилина с игрушками».