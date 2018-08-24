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Украинцы скупают туры на Крымский мост
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Украинцы скупают туры на Крымский мост 

Рамблер 1 час назад
В крымском отделении Российского союза туриндустрии (РСТ) рассказали, что украинцы активно заказывают туры с проездом по Крымскому мосту, чтобы убедиться в его существовании. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы отделения РСТ, руководителя одной из турфирм Бориса Зелинского, чаще всего мост посещают украинцы, отдыхающие в Керчи, Феодосии, Коктебеле и Судаке.
«Едут на мост, чтобы лично убедиться, что он существует и по нему можно проехать», — заявил Зелинский.
Он пояснил, что украинцы также охотно покупают туры на курорты Краснодарского края и Кавказа с проездом по Крымскому мосту. Число купивших такие туры украинцев Зелинский уточнить не смог.
Мост через Керченский пролив открыли для автомобилей 15 мая. Он стал самым протяженным в России: его длина составляет 19 километров. Для движения поездов Крымский мост планируют открыть в 2019 году.
В украинских СМИ фотографии моста называли слишком красочными. Журналисты предполагали, что мост — это «голограмма», отснятая на «Мосфильме» с помощью «пластилина с игрушками».
Комментарии27  Ещё 6 источников 
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