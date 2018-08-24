В деле группы Дятлова произошел новый поворот

Туристов, погибших на перевале Дятлова, мог погубить любовный треугольник. Такую теорию в своем блоге высказал дятловед Валентин Дегтерев

По его словам, руководитель тургруппы Игорь Дятлов был влюблен в другую участницу похода Зинаиду Колмогорову, а она, в свою очередь, в еще одного впоследствии погибшего туриста Юрия Дорошенко

Колмогорова и Дорошенко состояли в отношениях, которые, однако, молодой человек прервал еще до похода. Это позволило Дятлову пригласить в горы не только возлюбленную, которой он, возможно, планировал сделать там предложение руки и сердца, но и Дорошенко, которого считал уже неопасным.

Валентин Дегтерев

В день гибели туристы неосмотрительно разместили палатку на склоне горы, а позже начали отмечать день рождения участника похода Семена Золотарева.

Разгоряченные алкоголем, Дятлов и Дорошенко стали выяснять отношения и подрались. Остальные стали разнимать их и все вместе повалили палатку, оставшись без укрытия в 30-градусный мороз. Это, а также серьезные травмы, полученные в ходе конфликта, и стало причиной гибели тургруппы Дятлова.