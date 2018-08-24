Ещё
В деле группы Дятлова произошел новый поворот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В деле группы Дятлова произошел новый поворот 

Рамблер 1 час назад
Фото: Wikipedia
Туристов, погибших на перевале Дятлова, мог погубить любовный треугольник. Такую теорию в своем блоге высказал дятловед Валентин Дегтерев.
По его словам, руководитель тургруппы Игорь Дятлов был влюблен в другую участницу похода Зинаиду Колмогорову, а она, в свою очередь, в еще одного впоследствии погибшего туриста Юрия Дорошенко.
Колмогорова и Дорошенко состояли в отношениях, которые, однако, молодой человек прервал еще до похода. Это позволило Дятлову пригласить в горы не только возлюбленную, которой он, возможно, планировал сделать там предложение руки и сердца, но и Дорошенко, которого считал уже неопасным.
Валентин Дегтерев
В день гибели туристы неосмотрительно разместили палатку на склоне горы, а позже начали отмечать день рождения участника похода Семена Золотарева.
Разгоряченные алкоголем, Дятлов и Дорошенко стали выяснять отношения и подрались. Остальные стали разнимать их и все вместе повалили палатку, оставшись без укрытия в 30-градусный мороз. Это, а также серьезные травмы, полученные в ходе конфликта, и стало причиной гибели тургруппы Дятлова.
Комментарии35
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть на отдыхе: семейную пару нашли повешенной в Сочи138
Лещенко оконфузился на съемках «Голоса»8
Раскрыта причина «исчезновения» Медведева391
Госдеп потроллил Кремль215
Решение Лукашенко омрачило встречу с Путиным279
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение