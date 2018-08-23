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Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду
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Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду

Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду 

Дни.ру 1 час назад
Фото: ТАСС
Туристка из России пожаловалась на "фекальный отдых" в Крыму. Девушка побывала в Феодосии, слегла в местную больницу с отравлением и испытала на себе все прелести лечения там.
Своей историей Галина Траоре поделилась на странице в соцсети. После купания в море, она попала в больницу с отравлением, где местные жители рассказали, что прямо на пляж туда выходит канализация и там нельзя купаться.
"Пляж Феодосии — это бухта, в которой накапливается и концентрируется вся зараза. Одна капля такой морской воды вызывает уже через 2-3 часа сильную рвоту и диарею", — утверждает Галина.
В больнице, пишет девушка, нет душа, а шторы висят на ржавых скрепках. "Кровь из пальца, врач высасывал своим усатым ртом, через стеклянную трубку, и выдувал ее в пробирку. Неужели, у них нет даже резиновой груши, для этой процедуры?!" — возмутилась туристка.
"Срам! Я в шоке. Это Ад, в котором мы провели 3 суток, но капельницы, действительно, волшебным образом, ставят деток на ноги. Я не хочу сказать, что врачи плохие, нет. Они спасают жизни — факт. Но на таком уровне медицина не должна находиться", — заканчивает свой гневный пост девушка.
При этом она не приводит никаких документальных свидетельств — фото или видео в сообщении отсутствуют. Можно усомниться в части ее рассказа, особенно касающегося пребывания в больнице. Некоторые пользователи Сети и вовсе предположили, что все ужасы были описаны туристкой исключительно в рамках попытки хоть как-то отвратить многочисленных украинских отдыхающих от поездки на российский полуостров.
Но про грязное море в Крыму говорили даже врачи. Инфраструктура полуострова этим летом не справляется с наплывом отдыхающих. По словам медиков, вода у берегов превратилась в "фекальный бульон".
Как писал недавно хирург Герман Пятов, жалобы туристов принимают массовый характер. Причина инфекционных болезней — попавшая в глаза или случайно проглоченная морская вода.
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