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Мощный ураган обрушился на Санкт-Петербург
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Мощный ураган обрушился на Санкт-Петербург 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург / Вконтакте
Ночной ураган повалил деревья и дорожные знаки в Санкт-Петербурге.
На Санкт-Петербург обрущился мощный ураган. Сильнейший ветер поднялся в северной столице ночью 21 августа. Из-за стихии в квартирах местных жителей тряслись стекла. В нескольких районах города ураган повалил деревья на припаркованные автомобили, сообщает сайт «Комсомольской правды».
В пригородах Санкт-Петербурга восемь тысяч человек остались без света. Ветер оборвал высоковольтную линию электропередач во Всеволожском районе. Электроснабжение отключилось и в населенных пунктах Сертолово, Елизаветинка и Вартемяги. Аварийные бригады ликвидируют последствия урагана, однако их работу усложняет сильный штормовой ветер.
ДТП и ЧП / Санкт-Петербург / Вконтакте
О резком ухудшении погоды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ранее предупреждали синоптики. В МЧС местных жителей призвали обходить стороной деревья и шаткие конструкции и парковать свои автомобили подальше от них.
По предварительным данным, в результате разгула стихии никто не пострадал.
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