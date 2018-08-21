Стали известны расценки на доносы в России

По данным издания, порядок материального поощрения информаторов разрабатывался МВД более года. Суммы поощрений могут варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Из приказа МВД следует, что решение о выплате вознаграждения до 500 тысяч рублей будет принимать начальник регионального управления, до 3 миллионов рублей — уже первый заместитель руководителя МВД. За особо важную информацию предусмотрены и большие суммы, но соответствующее решение останется лично за главой ведомства Владимиром Колокольцевым

После поимки преступника или предоставления гражданином достоверной информации (выплаты негласным агентам регламентированы другими документами) финансово-экономический департамент МВД обязан перечислить оговоренную сумму в территориальный орган МВД целевым назначением. Деньги могут быть выплачены информатору как наличными, так и зачислены на счет в банке. В первом случае гражданин обязан написать расписку. В случае отказа в выплате МВД обязано уведомить информатора письменно в течение семи дней со дня принятия соответствующего решения. Отказ, очевидно, может быть обжалован, в том числе в судебном порядке.

Сейчас полиция выплачивает вознаграждение в исключительных случаях, обещая премию за поимку особо опасных преступников. Специального фонда в правоохранительных органах нет, средства выделяются из внутренних ресурсов ведомства под каждый конкретный случай. Большинство информаторов за содействие награждаются ведомственными медалями «За содействие МВД», грамотами, ценными подарками и удостоверением внештатного сотрудника.

В МВД полагают, что материальное поощрение подстегнет граждан активнее помогать полиции.