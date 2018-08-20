Про Крымский мост сняли комедию

Художественный фильм про Крымский мост покажут в российских кинотеатрах осенью 2018 года, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Режиссер Тигран Кеосаян и оператор-постановщик Игорь Клебанов сняли романтическую комедию «Крымский мост. Сделано с любовью!». Автор сценария киноленты — Маргарита Симоньян, музыку для фильма написал Сергей Трофимов. В центре сюжета — большая стройка в Керченском проливе и жизнь вокруг нее. Это истории приезжих строителей и местных жителей, для которых Керчь и Тамань стали общим домом», — передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра.

Премьера фильма в российских кинотеатрах запланирована на 1 ноября.

Автор сценария к фильму Маргарита Симоньян рассказала, что это фильм о любви в обстоятельствах строительства Крымского моста.

«Он начинается в 1940-е, во время войны, и заканчивается в наши дни, в день открытия движения по мосту. Еще до того, как я начала писать сценарий, мы несколько раз приезжали на мост, чтобы посмотреть, познакомиться с людьми, поговорить. Некоторые стали прототипами героев фильма. Например, образ Михалыча — капитана катера — полностью списан с человека со стройки», — рассказала Симоньян.

Съемки киноленты проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла в условиях реального строительства. При этом актеры работали рядом с реальными инженерами, монтажниками, сварщиками, машинистами кранов, также ставшими героями фильма.

«Мы очень благодарны строителям, которые позволили нам это сделать. Там не было декораций: настоящий бетон, металл, техника. Непридуманная атмосфера большой стройки, вокруг которой разворачиваются события фильма», — рассказал Кеосаян.

«Развязка в истории моего персонажа по сценарию происходит как раз в день открытия моста. Я играю крымского татарина. Специально для этой роли отрастил бороду. Это фильм больше про отношения между людьми, нежели стройку. Но мост, он завораживает. Масштабы поражают: столько людей, столько техники, такая мощь», — рассказал Никоненко.