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Про Крымский мост сняли комедию
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Про Крымский мост сняли комедию 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: ТАСС
Художественный фильм про Крымский мост покажут в российских кинотеатрах осенью 2018 года, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
«Режиссер Тигран Кеосаян и оператор-постановщик Игорь Клебанов сняли романтическую комедию «Крымский мост. Сделано с любовью!». Автор сценария киноленты — Маргарита Симоньян, музыку для фильма написал Сергей Трофимов. В центре сюжета — большая стройка в Керченском проливе и жизнь вокруг нее. Это истории приезжих строителей и местных жителей, для которых Керчь и Тамань стали общим домом», — передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра.
Премьера фильма в российских кинотеатрах запланирована на 1 ноября.
Автор сценария к фильму Маргарита Симоньян рассказала, что это фильм о любви в обстоятельствах строительства Крымского моста.
«Он начинается в 1940-е, во время войны, и заканчивается в наши дни, в день открытия движения по мосту. Еще до того, как я начала писать сценарий, мы несколько раз приезжали на мост, чтобы посмотреть, познакомиться с людьми, поговорить. Некоторые стали прототипами героев фильма. Например, образ Михалыча — капитана катера — полностью списан с человека со стройки», — рассказала Симоньян.
Съемки киноленты проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла в условиях реального строительства. При этом актеры работали рядом с реальными инженерами, монтажниками, сварщиками, машинистами кранов, также ставшими героями фильма.
«Мы очень благодарны строителям, которые позволили нам это сделать. Там не было декораций: настоящий бетон, металл, техника. Непридуманная атмосфера большой стройки, вокруг которой разворачиваются события фильма», — рассказал Кеосаян.
В фильме снимались Ирина Розанова, Алена Хмельницкая, Сергей Никоненко, Юрий Стоянов, Александр Ильин и другие актеры, а в эпизодических ролях и массовках были задействованы жители Крыма и Кубани.
«Развязка в истории моего персонажа по сценарию происходит как раз в день открытия моста. Я играю крымского татарина. Специально для этой роли отрастил бороду. Это фильм больше про отношения между людьми, нежели стройку. Но мост, он завораживает. Масштабы поражают: столько людей, столько техники, такая мощь», — рассказал Никоненко.
Напомним, во вторник, 15 мая президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока. Через сутки одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.
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