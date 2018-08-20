Дочь Родниной затравили за любовь к США

Россияне раскритиковали дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию и депутата Госдумы Ирины Родниной за «нелюбовь» к родине.

Еще в начале июля живущая в США Алена Миньковская опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото, на котором запечатлена лежащей на капоте авто с изображением белоголового орлана, герба США, и одетой в майку в цветах американского флага.

Публикация от Alyona Minkovski (@alyonamink) 4 Июл 2018 в 7:35 PDT

Лишь накануне на публикацию Миньковской обратил внимание русскоязычный пользователь Twitter с ником Gulay_Pole, став автором резонансного поста. Он спросил подписчиков, кто эта «американская патриотка», и сам ответил, что это живущая в Нью-Йорке дочь депутата Родниной.

Пользователи социальной сети раскритиковали Миньковскую за «патриотизм» по отношению к США.

"Любить Россию можно лишь не находясь в России", — написали в комментариях.

"Это уже некрасиво", — отметил пользователь с ником Seth.

"Люди без Родины", — добавил другой.

Между тем в апрельском интервью Роднина рассказывала, что ее дочь с детства живет в США по желанию отца, бизнесмена Леонида Миньковского, которое при разводе удовлетворил суд. В свою очередь, на вопрос, патриотом какой страны является дочь, Роднина отвечать не стала, однако сообщила, что иногда Миньковская называет законы, за которые голосует ее мать, «плохими».