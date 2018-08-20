Ельцин в запое хотел сбежать в посольство США

Руцкой рассказал о попытке Ельцина сбежать в американское посольство

Отвечая на вопрос « Московского комсомольца » о том, не раскаивается ли он в поддержке Ельцина, Руцкой признался, что «раскаивается и глубоко сожалеет» об этом.

«Поддался на откровенный и наглый обман, как совместно мы будем отстаивать интересы России, как будем строить экономически развитую, социально ориентированную страну», — сказал Руцкой.

Он заявил, что Ельцин в дни августовского путча ушел в «трехсуточный запой с неоднократной попыткой сбежать в американское посольство».

Руцкой также рассказал, что считал опасной «игру в ГКЧП», которая может закончиться «штурмом Верховного Совета РСФСР (Белого дома), бойней в центре Москвы и окончательным развалом страны».

«Я не хотел пережить позор, так как при каждом прохождении информации о готовящемся штурме Ельцин пытался сбежать в американское посольство», — повторился он, говоря о своем отлете в греческий Форос за президентом СССР Михаилом Горбачевым.

На вопрос о том, что делал Ельцин после победы над ГКЧП, Руцкой заявил, что тот «уехал, как сегодня принято говорить, бухать».

«Какую победу они отмечали бы, в лучшем случае оказавшись на нарах, если бы мы с Дунаевым и Примаковым не привезли Горбачева в Москву?! На этом пиру я не был: «благодарный» Ельцин просто забыл, кто организовывал оборону и руководил ей, кто не давал ему опозориться и сбежать в американское посольство, кто, рискуя жизнью, привез Горбачева в Москву», — заявил Руцкой.

Он также заявил, что выступал против Беловежского соглашения.

Путч 1993 года он назвал госпереворотом, «поддержанным США и Европой».

«Копия государственного переворота с использованием наемных снайперов в Украине 2014 года», — заявил он.