Бывшая жена Пескова готовится к свадьбе

Бывшей жене Дмитрия Пескова и нынешнему мужу Татьяны Навки после расставания удалось сохранить теплые отношения. Ведь у них трое общих детей. Недавно Дмитрий приезжал поздравить маму Екатерины с юбилеем, что подтверждают совместные фотографии, опубликованные на страничке 39-летней Солоцинской в Instagram.
Они просто демонстрируют семейную идиллию. На них можно увидеть и нынешнего избранника Екатерины Андрея Григорьева. Судя по всему, бывшего и нынешнего мужчин ничуть не смущает совместное времяпрепровождение.
Недавно Татьяна Навка также поделилась с поклонниками фото, на котором присутствуют все их с Дмитрием Песковым шесть детей от разных браков. Они вместе провели время на берегу моря.
Напомним, экс-супруга Пескова обручилась с юристом Андреем Григорьевым весной этого года. Ради такого случая она решила кардинально сменить имидж и даже подстриглась под ноль.
Избранник Солоцинской младше нее на 11 лет, но это не мешает паре пребывать в гармонии, плотно общаться со всей большой семьей и готовиться к свадьбе, пишет kp.ru.