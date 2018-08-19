Бывшая жена Пескова готовится к свадьбе

Бывшая жена Дмитрия Пескова готовится к свадьбе

Бывшей жене Дмитрия Пескова и нынешнему мужу Татьяны Навки после расставания удалось сохранить теплые отношения. Ведь у них трое общих детей. Недавно Дмитрий приезжал поздравить маму Екатерины с юбилеем, что подтверждают совместные фотографии, опубликованные на страничке 39-летней Солоцинской в Instagram.

Публикация от Katya (@zazerkatye) 17 Авг 2018 в 12:44 PDT Они просто демонстрируют семейную идиллию. На них можно увидеть и нынешнего избранника Екатерины Андрея Григорьева . Судя по всему, бывшего и нынешнего мужчин ничуть не смущает совместное времяпрепровождение.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 9 Авг 2018 в 1:52 PDT Недавно Татьяна Навка также поделилась с поклонниками фото, на котором присутствуют все их с Дмитрием Песковым шесть детей от разных браков. Они вместе провели время на берегу моря.

Напомним, экс-супруга Пескова обручилась с юристом Андреем Григорьевым весной этого года. Ради такого случая она решила кардинально сменить имидж и даже подстриглась под ноль.