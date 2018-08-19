Появилось видео свадебного танца Путина

Появилось видео танца Путина на свадьбе

Пятиминутный ролик выложен в Ruptly под заголовком «Путин вальсирует с министром иностранных дел Австрии в день свадьбы».

После танца с министром президент России произнес тост на немецком языке в честь молодоженов. При этом он много шутил, а гости свадьбы прерывали его аплодисментами.

«Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье», — рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера.

Путин подарил Кнайсль картину с сельскими мотивами, тульский самовар и старинную масловыжималку. Кроме того, с президентом приехал кубанский казачий хор, вызвавший восторг гостей.

Накануне глава МИД Австрии, 53-летняя Карин Кнайсль вышла замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера. Перед этим невеста пригласила российского президента на свадьбу в частном порядке. Неожиданно для многих Путин приехал на свадьбу, вызвав волну разнообразных эмоций в западной прессе.