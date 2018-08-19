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Появилось видео свадебного танца Путина
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Появилось видео танца Путина на свадьбе 

Рамблер 2 часа назад
Видео с кружащимися в вальсе президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Австрии Карин Кнайсль опубликовано в сети.
Пятиминутный ролик выложен в Ruptly под заголовком «Путин вальсирует с министром иностранных дел Австрии в день свадьбы».
После танца с министром президент России произнес тост на немецком языке в честь молодоженов. При этом он много шутил, а гости свадьбы прерывали его аплодисментами.
«Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье», — рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера.
Путин подарил Кнайсль картину с сельскими мотивами, тульский самовар и старинную масловыжималку. Кроме того, с президентом приехал кубанский казачий хор, вызвавший восторг гостей.
Накануне глава МИД Австрии, 53-летняя Карин Кнайсль вышла замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера. Перед этим невеста пригласила российского президента на свадьбу в частном порядке. Неожиданно для многих Путин приехал на свадьбу, вызвав волну разнообразных эмоций в западной прессе.
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