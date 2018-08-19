В больнице одновременно забеременели 16 медсестёр

В американском госпитале забеременели сразу 16 медсестер,

телеканал CNN. Неожиданный бэби-бум случился в медицинском центре Баннер Дезерт в Аризоне, сообщает

Все медсестры работают в отделении интенсивной терапии, им предстоит родить с сентября по февраль. Женщины говорят, что специально не договаривались о массовой беременности и такая «детская лихорадка» — просто счастливое совпадение.

В кафетерии больницы даже устроили салат-бар для беременных с солеными огурчиками и оливками.

Сотрудники больницы шутят, что массовая беременность медсестер вызвана особыми свойствами воды, которую пьют в медицинском центре.

Будущим мамам коллеги уже подарили распашонки с надписью: «Расслабься, моя мама — медсестра медцентра Баннер».

Руководство учреждения, между тем, ломает голову, как заменить средний медперсонал, которому предстоит массово уйти в декрет.