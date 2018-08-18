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Кубанский хор полетел с Путиным на свадьбу за миллионы
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Стала известна стоимость поездки кубанских казаков на свадьбу с Путиным в Австрию 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Поездка Кубанского казачьего хора с российским президентом Владимиром Путиным на свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсль обойдется российскому бюджету не менее чем в 1,8 млн рублей. Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на портал госзакупок.
По имеющимся данным, Кубанский казачий хор отправился в Вену на период с 17 по 19 августа, где в субботу, 18 августа, состоится свадебная церемония. Торжество посетит и президент России, который получил приглашение на свадьбу во время своего предыдущего визита в Австрию.
Из данных госзакупок следует, что 17 музыкантов ансамбля поехали в Вену из Краснодара через Стамбул. Для хора забронировали семь номеров по 63 тысячи рублей за две ночи, остальные — по 90 тысяч рублей за две ночи в отеле Loisium Wine & Spa Resort Südsteiermark, который находится в 9 км от ресторана, в котором, предположительно, и состоится свадьба.
Художественный руководитель хора Виктор Захарченко заявил "Би-би-си", что "не может комментировать" эту поездку. Гендиректор ансамбля Анатолий Арефьев подтвердил факт поездки ансамбля в Вену, но не ее цель.
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