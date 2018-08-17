РФ решила повторить опыт Китая с детьми

В России решили ввести ограничение на число детей в семье

Многодетным россиянам запретят брать под опеку или попечительство воспитанников детских домов. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей» подготовило Министерство образования и науки России . Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру»

«При передаче под опеку или попечительство ребенка численность детей в семье опекуна (попечителя) не должна превышать трех человек», — говорится в пятом пункте распоряжении ведомства, направленном в регионы.

Предполагается, что исключение составят случаи передачи под опеку или попечительство братьев и сестер, а также детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним человеком или супругами и воспитывались вместе.

Документ подписан замминистра Татьяной Синюгиной во вторник, 14 августа. Законопроект разработан в рамках президентского перечня поручений по вопросам опеки и попечительства над детьми-сиротами. Исполнителем распоряжения указано Министерство просвещения России

Пользователи сети раскритиковали поправки. Москвичка Светлана Строганова , мать шести детей, четверо из которых приемные, назвала законопроект людоедским. Она отметила, что при принятии нового закона у сирот с тяжелыми диагнозами не останется шансов попасть в семью.

«Именно это Министерство просвещения называет заботой о детях-сиротах?» — написала она на своей странице в Facebook.