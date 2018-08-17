Ещё
РФ решила повторить опыт Китая с детьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России решили ввести ограничение на число детей в семье 

Lenta.ru 1 час назад
Многодетным россиянам запретят брать под опеку или попечительство воспитанников детских домов. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей» подготовило Министерство образования и науки России. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».
«При передаче под опеку или попечительство ребенка численность детей в семье опекуна (попечителя) не должна превышать трех человек», — говорится в пятом пункте распоряжении ведомства, направленном в регионы.
Предполагается, что исключение составят случаи передачи под опеку или попечительство братьев и сестер, а также детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним человеком или супругами и воспитывались вместе.
Документ подписан замминистра Татьяной Синюгиной во вторник, 14 августа. Законопроект разработан в рамках президентского перечня поручений по вопросам опеки и попечительства над детьми-сиротами. Исполнителем распоряжения указано Министерство просвещения России.
Пользователи сети раскритиковали поправки. Москвичка Светлана Строганова, мать шести детей, четверо из которых приемные, назвала законопроект людоедским. Она отметила, что при принятии нового закона у сирот с тяжелыми диагнозами не останется шансов попасть в семью.
«Именно это Министерство просвещения называет заботой о детях-сиротах?» — написала она на своей странице в Facebook.
В августе министр просвещения России Ольга Васильева анонсировала предложение ужесточить требования к желающим усыновить ребенка и сократить допустимое число детей в приемной семье. Она заявила, что «семья не может быть как детский сад или семейный детский дом». «Ужесточим очень здорово», — заверила чиновница.
Последние новости
Врачи вскрыли глаз пациентки и были поражены Матильда выставила напоказ правду об отношениях с Шнуровым Шок: в России захотели гей-парад
Комментарии28
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cмерть прервала безмятежный отдых Пугачевой21
Раскрыто местонахождение супероружия России80
Умер легенда российских шлягеров Николай Зиновьев18
Сразу девять самолетов совершили экстренную посадку2
Звезду «Минуты славы» зарезали в собственном доме4
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение