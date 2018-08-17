Рестораны пострадали от песен Бузовой

Продюсерский центр «Арчер мьюзик продакшнс» подал в суд на рестораны и бары за незаконное использование песен Ольги Бузовой. Об этом сообщает Life.

По данным издания, 22 июля суд в Санкт-Петербурге взыскал в пользу центра 232 тысячи рублей с местного ресторана DEL MAR. Заведение оштрафовали за две композиции — «Мало половин» и «Под звуки поцелуев».

Life отмечает, что в ресторан, скорее всего, использовал треки Бузовой для караоке.

Также за использование песен «Хит парад» и «Нам будет жарко» заплатил владелец магазина с CD— и DVD-дисками. Еще на 232 тысячи оштрафовали «Бар № 1». Издание уточняет, что в суде находятся еще несколько исков из-за песен Бузовой.

За незаконное использование одной песни представители певицы требуют по 116 тысяч рублей.

Специалист по интеллектуальной собственности Виктор Пастернак пояснил Life, что по закону песни могут использоваться только с согласия правообладателей. Чтобы избежать проблем, большинство заведений заключают договоры с Российским авторским обществом или Всероссийской организацией интеллектуальной собственности.

Пастернак отметил, что агенты артистов специально ходят по барам и ресторанам, отслеживают нарушения и снимают их на видео.