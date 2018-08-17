Умер Владимир Шаров

В пятницу, 17 августа, умер лауреат премии «Русский Букер» Владимир Шаров . Об этом сообщает портал «Год литературы» со ссылкой на Институт перевода.

Писателю было 66 лет. Его жена Ольга Дунаевская рассказала представителям института, что в последние годы Шаров страдал от серьезной болезни.

Несколько недель назад вышла последняя книга Шарова «Царство Агамемнона».

Владимир Шаров дебютировал как поэт в 1979 году, а свой первый роман опубликовал в 1991-м.

В 1993 году публикация его романа «До и во время» в «Новом мире» вызвала скандал. Члены редколлегии журнала выпустили статью, в которой раскритиковали Шарова, заявив о неприятии его прозы.

В 2014 году его роман «Возвращение в Египет» получил премию «Русский Букер».