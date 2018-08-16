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«Какого черта»: Бэнкси о выставке в Москве
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«Какого черта»: Бэнкси о платной выставке его работ в РФ 

Рамблер 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Знаменитый художник-граффитист Бэнкси не знал о проходящей в Москве выставке своих работ. Художник опубликовал в своем аккаунте в Instagram скриншот переписки с фанатом, который спросил у него, как он относится к тому, что организаторы выставки берут 20 фунтов стерлингов за вход.
Бэнкси ответил поклоннику, что и понятия не имел, что в Москве проходит выставка его работ и никогда не берет денег за их просмотр, если только к нему не прилагается поездка на колесе обозрения.

Публикация от Banksy (@banksy)

Собеседник предложил Бэнкси выразить свое несогласие с организаторами выставки в официальном пресс-релизе, на что художник ответил, что не ему жаловаться на людей, выставляющих где-то работы без разрешения.
Тем не менее, он согласился с предложением опубликовать скриншот переписки, чтобы выразить свою позицию.
По информации издания «Экономика сегодня», после публикации интерес к выставке только возрос, а количество посетителей увеличилось в разы.
Выставка работ Бэнкси открылась 2 июня в московском ЦДХ. Цена входного билета в будни составляет 550 рублей, в выходные — 650 рублей. Чтобы пройти без очереди, можно приобрести VIP-билет за 1400 рублей.
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