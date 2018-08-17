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Детей разрешили перевозить в колясках в метро
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Минтранс разрешил перевозить детей в колясках в метро 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Минтранс РФ опубликовал новую редакцию типовых правил пользования метрополитеном, в котором нет запрета на перевозку детей в колясках, следует из документа, размещенного на портале regulation.gov.ru.
Ранее Минтранс разработал проект единых правил пользования метрополитеном в РФ, которым, в частности, было регламентировано, что пассажирам запрещено на территории подземки перевозить детей в детских колясках. Это вызвало негативную реакцию. В том числе пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщала, что омбудсмен обратится в Минтранс за разъяснениями, так как считает, что эти меры избыточны. Позднее министерство сообщило, что представит новую редакцию документа.
В обновленном документе остались нормы для бесплатного провоза пассажиром ручной клади, которые составляют 2 единицы ручной клади, размер каждой из которых не более 120 см по сумме трёх измерений.
Также остались пункты, по которым в метрополитене будет запрещено бежать по эскалатору, траволатору, прислоняться к дверям в вагоне, мешать входу и выходу пассажиров, открывать двери вагона во время движения и остановок поезда, провозить зловонную ручную кладь, распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, курить электронные сигареты, передвигаться на мотоциклах, мопедах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных средствах передвижения, кроме инвалидных колясок.
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