Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео

Танцы отвязной Поклонской на тайной свадьбе попали на видео

Появились кадры с торжества в честь бракосочетания депутата Госдумы Натальи Поклонской . Свадьбу она отпраздновала в элитном сербском ресторане в Кастрополе.

Заведение "Балкан Гриль" находится в курортном поселке на Южном берегу Крыма . На торжестве у политика и ее избранника, главы аппарата Уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева , присутствовали 32 взрослых и трое детей — самые близкие.

Банкет обошелся молодым в 90 тысяч рублей, передает Daly Storm. На Поклонской было скромное белое платье. На одной из стен ресторана заметили присутствовал коллаж из множества фотографий президента России Владимира Путина

То, что торжество прошло именно в "Балкан Гриле", подтвердил шеф-повар и собственник ресторана Ненад Маркович. Блюдами от шеф-повара стали плату "Старый гурман" и жареный на вертеле ягненок. Закусывали гости негушским пршутом и сербским сыром.

Судя по всему, никто на мероприятии не скучал, в том числе и молодые. Наталья Поклонская отвязно танцевала под хит Софии Ротару "Хуторянка". В это время жених беседовал за столом с другом, а затем осушил бокал вина.

Избраннику экс-прокурора Крыма 47 лет, он — доктор юридических наук и тоже из силовых структур. Одно время работал старшим следователем по особо важным делам следственной части Главного следственного управления Федеральной службы налоговой полиции.