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До конца света остались сутки
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До конца света остались сутки 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
До конца света остались сутки. К такому выводу, как сообщает «Московский комсомолец», пришли конспирологи.
По их мнению, уже завтра с Землей столкнется комета C/2017 S3, прозванная в прессе «Невероятным Халком» из-за зеленоватого цвета и больших размеров.
Между тем 1 августа исследователь кометных метеоритов Евгений Дмитриев сообщил «Интерфаксу», что «Халк» приблизится к Земле на минимальное расстояние 7 августа, однако это станет причиной не столкновения, а лишь прохождения Земли через газопылевое облако кометы.
Впрочем, Дмитриев отмечал, что и это способно привести к концу жизни на планете, так как попадание Земли в газопылевое облако кометы может стать причиной возникновения гигантской молнии, которая породит мощный кометный электромагнитный импульс. Это, в свою очередь, может привести к выводу из строя всего электронного оборудования на Земле.
Тем временем, как сообщил порталу N+1 астроном Станислав Короткий, «Халк» перестал угрожать Земле чем-либо еще за две недели до 1 августа, так как именно тогда ядро кометы развалилось, а ее обломки рассеялись по космосу.
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