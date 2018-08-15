До конца света остались сутки

До конца света остались сутки. К такому выводу, как сообщает «Московский комсомолец», пришли конспирологи.

По их мнению, уже завтра с Землей столкнется комета C/2017 S3, прозванная в прессе «Невероятным Халком» из-за зеленоватого цвета и больших размеров.

Между тем 1 августа исследователь кометных метеоритов Евгений Дмитриев сообщил «Интерфаксу» , что «Халк» приблизится к Земле на минимальное расстояние 7 августа, однако это станет причиной не столкновения, а лишь прохождения Земли через газопылевое облако кометы.

Впрочем, Дмитриев отмечал, что и это способно привести к концу жизни на планете, так как попадание Земли в газопылевое облако кометы может стать причиной возникновения гигантской молнии, которая породит мощный кометный электромагнитный импульс. Это, в свою очередь, может привести к выводу из строя всего электронного оборудования на Земле.

Тем временем, как сообщил порталу N+1 астроном Станислав Короткий, «Халк» перестал угрожать Земле чем-либо еще за две недели до 1 августа, так как именно тогда ядро кометы развалилось, а ее обломки рассеялись по космосу.