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Российским геям впервые разрешили парад
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Российским геям впервые разрешили парад 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
В России впервые разрешили провести гей-парад. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев.
«Глава Администрации города Новоульяновска разрешила провести гей-парад в поселке Яблоневый, население которого составляет … семь (!) человек. Был еще вариант предложить в качестве места для гей-парада село Панская Слобода с населением 131 житель, но это было бы чересчур прогрессивно для современной России», — написал он.
Алексеев отметил, что «таким образом, первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться 26 августа 2018 года с 12 до 14 часов в поселке Яблоневый города Новоульяновска Ульяновской области. Главное не превысить заявленное число участников. Заявили 300 человек. Начинаем формировать список участников».
В январе 2017 года власти расположенного на Полярном круге Салехарда запретили проводить там гей-парад. Утверждалось, что причиной данного решения стал закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
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