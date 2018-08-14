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Умер Эдуард Успенский
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Умер Эдуард Успенский 

Рамблер 2 часа назад
В Москве в возрасте 80 лет скончался писатель Эдуард Успенский, передает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что писатель умер у себя дома в Новой Москве после продолжительной болезни. В начале августа Успенский вернулся после курса лечения, который он проходил в Германии, но дома его состояние резко ухудшилось. Последние две недели писатель не вставал с постели.
Эдуард Успенский окончил Московский авиационный институт (МАИ), но прославился благодаря детским книгам «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино», «Дядя Федор, пес и кот»
В 2010 году Успенскому присуждена премия имени Корнея Чуковского, учреждённая для детских писателей, в главной номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе».
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