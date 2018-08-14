Доренко в прямом эфире оскорбил Дудя 

Главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко назвал журналиста Юрия Дудя малообразованным. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на эфир программы «Полный подъем».
Такое заявление Доренко сделал после интервью, которое он дал Дудю.
По мнению Доренко, он сам — «топ», а Дудь — нет.
«Дудь — малообразованный, не прочитавший ни одной книги мальчик!» — сказал он.
На прошлой неделе Доренко в своем твиттере поделился впечатлениями от беседы с Дудем. Он назвал журналиста хорошим парнем, но посетовал, что тот задавал неактуальные вопросы.
«<…> Говорил со мной будто дед Пропердыкин из Колхоза имени XXII партсъезда», — пожаловался он.
Доренко отметил, что ему было скучно, так как Дудь непрерывно ворошил события 90-х годов.