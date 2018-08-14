Доренко в прямом эфире оскорбил Дудя

Такое заявление Доренко сделал после интервью, которое он дал Дудю.

По мнению Доренко, он сам — «топ», а Дудь — нет.

«Дудь — малообразованный, не прочитавший ни одной книги мальчик!» — сказал он.

На прошлой неделе Доренко в своем твиттере поделился впечатлениями от беседы с Дудем. Он назвал журналиста хорошим парнем, но посетовал, что тот задавал неактуальные вопросы.

«<…> Говорил со мной будто дед Пропердыкин из Колхоза имени XXII партсъезда», — пожаловался он.

Доренко отметил, что ему было скучно, так как Дудь непрерывно ворошил события 90-х годов.