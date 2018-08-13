Появились малоизвестные факты об ужасах Чернобыля

«Я четырежды бывал в Чернобыле, где снимал материалы для своего блога, и ещё поеду — осталось много всего интересного) Итак, один лайк — один малоизвестный факт о Чернобыле», — написал Мирович.

По его словам, в Чернобыле нет гражданского населения, но есть множество работников зоны отчуждения, которые работают вахтовым методом и живут в переделанных в общежития жилых домах.

В Чернобыле есть несколько обычных магазинов и один хостел с вайфаем, где могут останавливаться те, у кого есть разрешение на посещение зоны отчуждения.

В 1986 году дезинфекторы выбрасывали холодильники и мебель из окон жилых домов в Припяти, чтобы предотвратить эпидемию. Мебель тут же вывозили, чтобы она не досталась мародерам.

Мирович также рассказал, что в подвале припятской больницы до сих пор хранится одежда и снаряжение пожарных, тушивших пожар на Чернобыльской АЭС. Радиационный фон этих вещей превышает норму в 200 тысяч раз.

По словам блогера, Япония предлагала СССР помощь в ликвидации последствий аварии, однако советские власти отказались, в результате чего в Чернобыль отправились простые советские граждане. Никакой защиты у ликвидаторов последствий аварии не было: максимум, им надевали освинцованные фартуки и заводские очки.

В зоне отчуждения водится очень много живности, Припять стала частью леса, в котором водятся лисы, зайцы, кабаны, птицы и другие животные.