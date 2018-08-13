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Поклонская вышла замуж в Крыму
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Поклонская вышла замуж в Крыму 

Рамблер 1 час назад
Депутат Госдумы Наталья Поклонская стала женой правозащитника, сообщает Daily Storm.
По словам гостей церемонии, «скромная» свадьба Поклонской и главы аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева состоялась в Крыму 11-12 августа и была организована «со вкусом». На мероприятии присутствовали ряд нынешних и бывших коллег Поклонской, а также родственники новобрачных.
«Пока не готова комментировать личную жизнь», — заявила Поклонская изданию.
47-летний Иван Соловьев — заслуженный юрист России. До того как возглавить аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, Соловьев работал в Федеральной службе налоговой полиции РФ, а с 2011 по 2013 годы возглавлял аппарат думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, зампредом которого ныне является Поклонская.
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