Раскрыты подробности свадьбы Поклонской

Крымский чиновник рассказал о свадьбе Поклонской

Бывший прокурор Крыма , а ныне депутат Государственной думы Наталья Поклонская вступила в официальный брак еще три недели назад. Об этом ТАСС на условиях анонимности сообщил крымский чиновник.

Накануне СМИ сообщили, что на минувших выходных в Крыму Поклонская стала женой юриста Ивана Соловьева , возглавляющего аппарат уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Собеседник подтвердил агентству тот факт, что Поклонская вступила в брак, а также то, что он был заключен на территории Крыма — в Симферополе . По его словам, парламентарий предпочла сделать это не в центральном доме бракосочетаний, а в заге, который расположен в Доме культуры профсоюзов.

«Чтобы не привлекать внимания», — объяснил он.

Источник агентства уточнил, что церемония состоялась еще три недели назад. При этом чиновник так не назвал имя человека, ставшего мужем Поклонской.

ТАСС подчеркивает, что пока эти сведения не были подтверждены официально.