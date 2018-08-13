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Скончался знаменитый участник «Что? Где? Когда?»
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Скончался знаменитый участник «Что? Где? Когда?» 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
Российский биолог, участник «Что? Где? Когда?» Михаил Басс умер 12 августа. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на магистра телеигры Александра Друзя.
По его словам, информацию о смерти Басса подтвердил его близкий друг. Ученому было 48 лет.
Причина его смерти не уточняется.
Уроженец Санкт-Петербурга Михаил Басс впервые принял участие в «Что? Где? Когда?» в 1990 году. Он играл за команду Алексея Блинова и получил звание «Бессмертного члена клуба». В 2002-м в составе команды Друзя Басс выиграл чемпионат мира.
Басс также известен как эколог, педагог и сотрудник эколого-биологического центра «Крестовский остров» при Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных. Он стал автором нескольких научных работ, специализировался в молекулярной генетике и организовал в Петербурге олимпиаду по биологии среди школьников.
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