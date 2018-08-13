Скончался знаменитый участник «Что? Где? Когда?» 

Российский биолог, участник «Что? Где? Когда?» Михаил Басс умер 12 августа. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на магистра телеигры Александра Друзя.
По его словам, информацию о смерти Басса подтвердил его близкий друг. Ученому было 48 лет.
Причина его смерти не уточняется.
Уроженец Санкт-Петербурга Михаил Басс впервые принял участие в «Что? Где? Когда?» в 1990 году. Он играл за команду Алексея Блинова и получил звание «Бессмертного члена клуба». В 2002-м в составе команды Друзя Басс выиграл чемпионат мира.
Басс также известен как эколог, педагог и сотрудник эколого-биологического центра «Крестовский остров» при Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных. Он стал автором нескольких научных работ, специализировался в молекулярной генетике и организовал в Петербурге олимпиаду по биологии среди школьников.