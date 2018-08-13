Политковский прокомментировал новую версию убийства Листьева

«Это расхожая теория», — отметил он.

По словам журналиста, тот факт, что Березовский сбежал из страны, сделал его легкой мишенью для обвинений подобного рода, однако никакие следственные действия не доказывают причастность Березовского к смерти Листьева.

Кроме того, Политковский отметил, что теория о том, что Березовский убил Листьева якобы из-за введенного последним моратория на рекламу на ОРТ , несостоятельна, так как журналист, будучи генеральным директором канала, не принимал решение о запрете рекламы.

«Стрелять в Листьева — это все равно, что стрелять в телевизор», — сравнил Политковский, подчеркнув, что не верит в то, что журналиста убил Березовский.

Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома.