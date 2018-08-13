Ещё
Политковский прокомментировал новую версию убийства Листьева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Политковский прокомментировал новую версию убийства Листьева 

Рамблер 2 часа назад
Винить олигарха Бориса Березовского в убийстве журналиста Владислава Листьева слишком просто, заявил РЕН ТВ бывший ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский.
«Это расхожая теория», — отметил он.
По словам журналиста, тот факт, что Березовский сбежал из страны, сделал его легкой мишенью для обвинений подобного рода, однако никакие следственные действия не доказывают причастность Березовского к смерти Листьева.
Кроме того, Политковский отметил, что теория о том, что Березовский убил Листьева якобы из-за введенного последним моратория на рекламу на ОРТ, несостоятельна, так как журналист, будучи генеральным директором канала, не принимал решение о запрете рекламы.
«Стрелять в Листьева — это все равно, что стрелять в телевизор», — сравнил Политковский, подчеркнув, что не верит в то, что журналиста убил Березовский.
Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома.
Комментарии23
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок381
Выпивший Агутин опозорился на концерте3
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва32
На Украине признали нелепость лозунга «Слава Украине»163
Хачатурян оставил семье долги23
Видео
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
00:25
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок
Шоу-бизнес
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
01:08
Политковский прокомментировал новую версию убийства Листьева
Общество
03:55
Хачатурян оставил семье долги
Происшествия
01:29
На Украине признали нелепость лозунга «Слава Украине»
Украина В мире
00:58
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение