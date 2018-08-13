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В США восхитились советским Винни-Пухом
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В США восхитились советским Винни-Пухом 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: © РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Обозреватель американского издания The Daily Beast Наталья Винкельман в своей статье выражает восхищение советским мультфильмом "Приключения Винни-Пуха", а главного персонажа считает более забавным в сравнении с американской версией.
По ее словам, советский плюшевый медведь Винни-Пух "более простой, странный и смешной". Американский Винни похож на взрослого медведя, он одет в короткую желтую футболку, и у него выпирает живот. Советский же Винни — коричневый и округлый, у него широко раскрытые глаза, как у енота, и чёрные лапы, которые часто отделяются от его тела, поэтому он больше похож на детского персонажа.
В советском мультфильме Винни-Пух изображен как шутник и хитрец. Он пытается притвориться тучей, чтобы спрятаться от пчел, ходит в гости к кролику, чтобы бесплатно поесть, постоянно подает в комичные ситуации, пишет обозреватель.
Помимо этого, Винкельман восхищается тем фактом, что советский Винни-Пух часто рушит так называемую "четвертую стену" между собой и зрителем, и каждый раз, когда попадает в затруднительное положение или с ним происходит что-то странное, он бросает на зрителя взгляд своих огромных невинных глаз. В похожих ситуациях американский Винни просто сухо восклицает: "Вот незадача!"
Кроме того, автор статьи особенно выделяет необычное музыкальное сопровождение мультфильма. Слова песенок Винни кажутся очень простыми, но в то же время как будто имеют серьезный смысл — например, когда он поет об опилках в своей голове или о том, как хорош пустой горшок. Особую изюминку песенкам придает скрипучий голос Винни-Пуха, который создает такое впечатление, что он постоянно курил советские сигареты, пишет автор.
В заключение Винкельман удивляется, почему этот забавный советский мультфильм почти неизвестен на Западе, ведь он приносит чистую радость зрителю. По ее мнению, он заслуживает того, чтобы стать культовым.
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