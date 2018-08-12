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Умер Анатолий Узденский
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Умер Анатолий Узденский 

Рамблер 1 час назад
Фото: kino-teatr.ru
В Новосибирске скончался народный артист России, актер театра «Современник» Анатолий Узденский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
66-летний актер умер в Новосибирске во время отпуска. Этот город, как рассказали в театре, был ему родным долгие годы. Здесь он окончил театральное училище. А затем служил в Новосибирском драматическом театре «Старый дом».
«Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце», — сказали в театре «Современник», куда актер пришел в 2005 году, будучи «уже состоявшимся актером, награжденным высшим профессиональным знаком отличия». Прощание и похороны пройдут в Москве. О дате и времени в театре сообщат позднее.
На сцене «Современника» Узденский играл в спектаклях «Джентльмен», «Шарманка», «Подлинная история М. Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы». На его счету роли в в более чем пяти десятках фильмов и сериалов, среди них «Бандитский Петербург», «Каменская», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Ментовские войны».
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