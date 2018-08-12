Умер Анатолий Узденский

66-летний актер умер в Новосибирске во время отпуска. Этот город, как рассказали в театре, был ему родным долгие годы. Здесь он окончил театральное училище. А затем служил в Новосибирском драматическом театре «Старый дом».

«Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце», — сказали в театре «Современник», куда актер пришел в 2005 году, будучи «уже состоявшимся актером, награжденным высшим профессиональным знаком отличия». Прощание и похороны пройдут в Москве . О дате и времени в театре сообщат позднее.

На сцене «Современника» Узденский играл в спектаклях «Джентльмен», «Шарманка», «Подлинная история М. Готье», «Три товарища», «Виндзорские насмешницы». На его счету роли в в более чем пяти десятках фильмов и сериалов, среди них «Бандитский Петербург», «Каменская», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Ментовские войны».