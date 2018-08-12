«Это нетерпимо»: в Крыму ответили на демарш Вайкуле

Подчеркнув, что она далека от политики, Вайкуле заявила о своей позиции.

«В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно — я туда не поеду, какой бы гонорар мне не предлагали», — сказала она.

«Недопустимо рассматривать крымскую ситуацию сквозь открытый или закрытый кошелек. Качество души творческого человека не измеряется в серебрениках», — ответил на это глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Он считает, что можно не выступать в Крыму, но при этом необходимо понимать суть того, что там происходит.

«А подход к крымскому вопросу на уровне каких-то продаж — это нетерпимо. Лайма Вайкуле в ближайшее время по решению нашей мониторинговой группы будет включена в "крымское досье"», — сказал он.

«Крымское досье» — список тех людей, которые «открыто и воинственно» не признают выбор крымчан на референдуме в марте 2014 года. Его формирует мониторинговая группа при ОП Крыма.