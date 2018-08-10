Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»

Прилепин предложил Украине помощь в подавлении бунтов «торнадовцев»

«Пусть они нас призовут и мы там быстро разберемся со всеми «торнадовцами», с любым «Азовом», минимизируем действия разнообразных «правосеков», — сказал газете ВЗГЛЯД писатель Захар Прилепин по поводу произошедшего накануне бунта в киевском СИЗО, где содержатся бывшие «торнадовцы».

Писатель Захар Прилепин призвал не преувеличивать значение эксцессов наподобие тех, что произошли накануне в Лукьяновском СИЗО в Киеве, где бывшие бойцы расформированной роты «Торнадо» устроили бунт в связи с обысками. Он подчеркнул, что «вся Украина не такая», но подобные случаи были неизбежны.

«Были разнообразные эксцессы, связанные с тербатами, было безумное мародерство, жестокость. Что они творили на передовой — это мама не горюй! И по сей день основные проблемы связаны с ними, хоть они и растворены в ВСУ», — напомнил Прилепин.

По его словам, в 2014 году в Донецке , когда Александр Захарченко (глава ДНР) принял свой пост, в составе ополчения «тоже были разные люди». «В составе украинской армии и добровольческих батальонов разнообразных психопатов доходило до 20 процентов. Из-за этого такая большая текучка — только за первое полугодие выбыло 11 тысяч офицеров. Среди ополченцев таких было около двух процентов», — напомнил Прилепин.

По его словам, все сорвиголовы в рядах донецкого ополчения были нивелированы или начали вести себя по-человечески в течение полутора месяцев. «Я видел, как это решается. Подобное я наблюдал и в Чечне . На Украине, будь на то политическая воля, тоже могли бы решить эти проблемы», — уверен писатель.

По мнению Прилепина, все эти бунтари закончат, как в свое время координатор структур «Правого сектора» на Западной Украине Александр Музычко . «Выстрелом в сердце все это и прекращается. Они там дообливаются правоохранителей бензином! У правоохранителей тоже есть корпоративная солидарность. И в следующий раз они их так сами обольют, что мало не покажется», — полагает Захар Прилепин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на Украине возбудили уголовное дело по факту бунта в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Накануне группа заключенных из числа бывших боевиков расформированного карательного батальона ВСУ «Торнадо» угрожала правоохранителям физической расправой и убийством. Поводом для «восстания» стал обыск в камерах. Бывшие «торнадовцы» бросали самодельные взрывные устройства, облили одного из правоохранителей бензином и пытались поджечь. В результате был травмирован старший лейтенант внутренней службы.

В батальон «Торнадо» набирали ранее судимых украинцев. Летом 2016 года глава МВД Украины Арсен Аваков объявил о расформировании батальона, однако боевики отказались подчиниться приказу, укрылись на базе и организовали ее оборону. В итоге семь «торнадовцев» вместе с командиром роты были задержаны.

При проверке телефонов арестованных командиров украинской роты «Торнадо» нашли видео изнасилований несовершеннолетних, в том числе была запись с младенцем.