Найден уникальный метод борьбы с жиром без спорта

Найдено средство борьбы с ожирением без диет и спорта

Ученые из Йельского университета ( США ) нашли способ "отучить" кишечник усваивать жир, содержащийся в пище.

Как пишет The Independent , исследователи выявили два гена в клетках кишечника, удаление которых препятствует процессу всасывания жиров в организм. Был проведен эксперимент: мышей, у которых отсутствовали эти гены, в течение восьми недель кормили пищей с высоким содержанием жиров, и грызуны не набирали вес. При этом обычные мыши с той же диетой страдали от ожирения.

Как объяснили ученые, у мышей из первой группы жир попросту выводился из организма, не попадая в него. Исследователи также выяснили, что к похожему эффекту приводит препарат, который уже используется для лечения глаукомы. Он препятствует абсорбции жира. По мнению авторов исследования, полученные результаты могут пригодиться при создании новых препаратов для лечения ожирения.

Впрочем, независимые эксперты считают, что подобное лечение может привести и к негативным последствиям, поскольку ухудшает усвоение необходимых питательных веществ и нарушает дренаж в клетке.