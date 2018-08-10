Спортсменов поощрят рублем?

Владимир Путин поручил кабмину до 10 сентября рассмотреть возможность предоставления россиянам налоговых вычетов с денег, которые они потратили на физкультурно-оздоровительные услуги. Для кого будет выгодно такое предложение и станет ли в спортзалах больше людей?

Кто действительно почувствует налоговый вычет, так это родители, чьи дети занимаются спортом и показывают неплохие результаты. Если говорить, например, о художественной гимнастике, то даже на самом начальном уровне стоимость индивидуальной тренировки — от полутора тысяч рублей за каждую, а их нужно не менее трех в неделю. В месяц это около 20 тысяч рублей, в год — уже 240 тысяч, плюс расходы на костюмы и соревнования. А Наталья Паранюк умножает эту цифру на два — у нее двое детей:

«Когда мы занимались художественной гимнастикой, выходило порядка пяти-шести тысяч рублей в месяц. Сейчас у нас синхронное плавание два раза в неделю — около пяти тысяч. У нас еще есть каратэ, там постоянно какие-то затраты, их постоянно вывозят на какие-то соревнования. Какие-то дополнительные аттестации, которые тоже стоят денег, паспорт спортсмена, страховка. Если ребенок посещает несколько секций, это затратно».

Один из самых дорогих видов спорта — теннис. Цены, которые в остальных секциях называются в рублях, здесь смело можно переводить в условные единицы. Самое дорогое — оплата корта. Для того, чтобы продлить тренировочный процесс на улице, родители даже готовы переезжать в города с теплым климатом. И чем выше результаты показывает ребенок, тем больше становятся траты, рассказывает тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын

Игорь Куницын, тренер мужской сборной России по теннису: «Естественно, по мере совершенствование игрока появляются такие моменты, как выезды тренера, на начальном этапе, когда ребенок еще совсем маленький, где-то и родитель должен поехать. Плюс еще могут быть спарринги. Обозначить конкретные цифры очень тяжело, но, естественно, расходы существенны».

Скорее всего, спортивный налог будет возвращаться по принципу вычета на лечение, а это совсем непростая процедура. Чтобы вернуть часть оплаченных за медицинские услуги денег, нужно собрать внушительный пакет документов. Готовы ли будут спортсмены-любители бегать не только на дорожке, но и по кабинетам, рассуждает руководитель сети World Gym в России , президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева

Ольга Киселева, руководитель сети World Gym в России, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России: «Даже 3-5% от цены клубной карты 35-40 тысяч в год — средняя сейчас по Москве для среднего сегмента — это уже деньги, из-за которых уже может возникнуть мотивация собрать документы и обратиться в государственные органы за возвратом».

Фитнес-тренер, вице-чемпионка Московской области в категории Wellness Анна Николаева считает, что налоговый вычет вряд ли привлечет людей в спортзалы — он может быть интересен только тем, кто уже занимается. По статистике, только 40-60% посетителей фитнес-клубов продлевают карту на следующий год.

Анна Николаева, фитнес-тренер, вице-чемпионка Московской области в категории Wellness: «В некоторых залах действуют подобные скидки для пенсионеров, например, либо для людей, которым нужна лечебная физкультура. Но, как правило, ими пользуются один-два человека. А в целом эта акция вообще бесполезна. Сейчас занимается очень маленький процент. Спорт сейчас стал вроде популярным, но все равно тренируется недостаточно людей, которые постоянно в режиме. Некоторые придут раза три за месяц и пропадают. Года три назад был такой аврал, сейчас, мне кажется, опять все меньше и меньше. Я недавно с моря приехала — спортивных фигур на пляже практически нет».

Получается, что сверхзадача налогового вычета на спорт — привлечь людей в спортзалы. Но ведь немало и тех, кто абонемент купил, а на занятия не ходит. Часть своих денег они вернут, но здоровее при этом не станут.