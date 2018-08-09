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Умер Дмитрий Брусникин
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Умер Дмитрий Брусникин 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Умер российский актер, режиссер и художественный руководитель московского театра "Практика" Дмитрий Брусникин, сообщает "Дождь" со ссылкой на пресс-службу театра.
Артист умер на 61-м году жизни, причины смерти не раскрываются.
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Брусникин — заслуженный артист России. Успешно окончил Школу-студию МХАТ, где впоследствии остался работать мастером курса. В 2015 году его выпуск «Мастерская Дмитрия Брусникина» в полном составе был принят в Московский драматический театр «Человек», а сам Брусникин стал заместителем худрука этого театра. В 2017 году «Мастерская Дмитрия Брусникина» вошла в труппу театра «Практика».
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