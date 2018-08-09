Пока вы спали: санкции опустошат вклады россиян

США взялись за энергопроекты России
Новые санкции США угрожают российским энергетическим проектам, в том числе «Северному потоку — 2». В беседе с «Коммерсантом» партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills Алексей Панич отметил размытость формулировок в проекте новых антироссийских мер, причем допущенную намеренно, чтобы «все боялись и запрашивали разъяснения у властей США». Согласно документу, инвестиции в энергопроекты России стоимостью более 250 миллионов долларов станут поводом для введения санкций, например, ареста активов и отказа в визах.
В России продолжается ипотечный бум
Российский рынок ипотеки вырос на 73% в первой половине 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Об этом со ссылкой на данные ипотечного рейтинга «Дом.рф» и FrankRG сообщают «Известия». В января-июне нынешнего года 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали россиянам жилищных кредитов на 1,3 триллиона рублей, что на 73% больше, чем за первое полугодие 2017-го.
Сирия зовет русских туристов-паломников
Сирия заинтересована в российских туристах-паломниках, сообщил «Известиям» ее посол в России. По словам Рияда Хаддада, власти Арабской республики хотят привлечь в страну туристов из РФ культовыми местами, причем не только мусульманскими, например, историческими мечетями в Дамаске, но и христианскими, среди которых дипломат отметил женский монастырь святой Феклы в городе Маалюле.
«Адские» санкции опустошат вклады россиян
Россиянам понадобятся 20 тысяч кейсов, чтобы забрать свои наличные с долларовых вкладов в банках, которые могут попасть под новые санкции США, сообщает Business FM. По словам главы аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максима Осадчего, в шести банках, которым «адские» санкции США могут запретить операции в долларах, россияне хранят более 40 миллиардов в американской валюте, то есть почти половину всех долларов, которые имеют.
Дворы могут лишиться парковок
Министерство транспорта России может дать регионам право запрещать парковаться во дворах, заявил «Коммерсанту» координатор движения «Синие ведерки». По словам Петра Шкуматова, размытость формулировок в проекте рекомендаций Минтранса регионам по организации парковок может стать причиной их запрета во дворах, так как ведомство советует не допускать парковок вдоль дорог шириной менее 6,5 метра, а те, что пересекают дворы, редко бывают шире.