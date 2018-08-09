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Алкоголь хотят «спрятать» от россиян
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В Госдуме предложили «спрятать» алкоголь от россиян 

ТК «Звезда» 2 часа назад
По мнению представителя комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, алкоголь стоит «спрятать», убрав его с открытых полок и разместив в отдельных залах или специальных шкафах по аналогии с закрытыми табачными диспенсерами.
Заместитель председателя главы комитеты Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ограничить продажу спиртных напитков в магазинах. По мнению Огуля, алкоголь стоит «спрятать», убрав его с открытых полок и разместив в отдельных залах или специальных шкафах по аналогии с закрытыми табачными диспенсерами.
По словам представителя Госдумы, он намерен начать продвигать свою инициативу в начале осенней сессии парламента. Ранее подобный вопрос уже рассматривали, однако дальнейшее рассмотрение было отложено.
Идея Огуля состоит в том, чтобы скрыть алкоголь от глаз покупателей, оставив его только для тех, кто целенаправленно зашел в торговую точку, чтобы приобрести спиртное. Таким образом, рассчитывает представитель комитета Госдумы по охране здоровья, удастся снизить негативный социальный эффект, влияющий на уровень употребления спиртного в общество.
«Вот вы заходите со своим маленьким ребенком в магазин купить ему, скажем, шоколадку. Видите холодильник с пивом, в дополнение к шоколаду для малыша покупаете пиво для себя. Мало того, что себе вред наносите, так еще и ребенку пример показываете. Маленький человек видит эту покупку — и она сразу откладывается в его сознании в разряд "в порядке вещей"», — цитирует РИА Новости Леонида Огуля.
По мнению представителя Госдумы, условный россиянин из его примера не стал бы покупать пиво, находясь в магазине с ребенком, если бы для этого ему пришлось бы пройти в отдельный зал. Огуль также отметил, что не считает, будто подобное ограничение хоть как-то повлияет на малый и средний бизнес.
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Комментарии54  Ещё 9 источников 
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