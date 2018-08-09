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Алексиевич отменила выступление на Украине из‐за угроз
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Нобелевский лауреат по литературе Алексиевич отменила выступление в Одессе из-за угроз 

ТАСС 2 часа назад
Выступление белорусской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года Светланы Алексиевич отменено в Одессе в связи с поступающими в ее адрес угрозами.
"Я узнала, что поступают угрозы устроителям сегодняшней нашей встречи и мне лично, обвиняя меня в надуманных обидах, нанесенных украинцам. Это никак не может быть, поскольку моя мать украинка, и родилась я на Украине, и всегда я чувствовала в себе украинскую кровь. Но ради нашей общей безопасности сегодняшней встречи не будет. Мы ее отменим", — приводит слова Алексиевич украинское издание "Новое время".
Как отметили в СМИ, ссылаясь на организаторов встречи, за четыре часа до выступления Алексиевич была внесена в базу данных сайта "Миротворец" за "пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно значимой информацией" в ходе выступления в Бруклине в 2016 году, однако через несколько часов фамилия писательницы была удалена из списка.
"Нобелевский лауреат дала понять, что выступление в такой атмосфере будет для нее некомфортным. Для команды организаторов Зеленого театра также неприемлемо подвергать аудиторию и спикера любого рода рискам. Диалоги со Светланой Алексиевич отменяются, мы приносим извинения за причиненные неудобства", — сообщили организаторы.
В 2015 году Светлана Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировкой "за ее многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время". Она работает в художественно-документальном жанре, автор книг "Время секонд хэнд", "У войны не женское лицо", "Последние свидетели", "Цинковые мальчики", "Зачарованные смертью", "Чернобыльская молитва".
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