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МИД просит Грецию объяснить ситуацию с визами
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МИД просит Грецию объяснить ситуацию с визами для священников РПЦ 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская сторона запросила у посольства Греции комментарий касательно ситуации с возможным отказом в выдаче виз священникам Русской православной церкви, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА "Новости".
"Мы направили соответствующую ноту в посольство Греческой Республики в Москве с просьбой разъяснить ситуацию, подтвердить или опровергнуть, либо дать какие-то разъяснения на этот счет. И мы, соответственно, сейчас ожидаем реакцию греческой стороны", — сказала Захарова.
Она также подчеркнула, что министерство иностранных дел всегда внимательно занимается отслеживанием ситуации с выдачей виз россиянам и назвала любую дискриминацию в выдаче виз недопустимой.
Ранее в РПЦ заявили о безосновательном отказе Греции в выдаче виз.
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