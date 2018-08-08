Пока вы спали: Антироссийские санкции провалились 

Правительству предложили отрегулировать бензин
Правительство может начать устанавливать цены на бензин. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму депутатами от КПРФ и опубликован на сайте российского парламента. Коммунисты Валерий Рашкин и Денис Парфенов предлагают наделить кабмин полномочиями устанавливать предельные цены на все виды автомобильного бензина и дизельное топливо, а причиной необходимости ввести госрегулирование назвали защиту интересов рядовых потребителей.
Подсчитаны сбережения россиян
Размер накопленных россиянами сбережений составляет 32,3 триллиона рублей. Об этом, как сообщают «Известия», свидетельствуют данные Росстата. За первую половину 2018 года граждане увеличили суммарный размер своих накоплений на полтора триллиона, тогда как за аналогичный период прошлого года сбережения россиян выросли на 150 миллиардов меньше.
В США признали провал санкций против России
Все санкции, введенные США против России, провалились. Об этом, как сообщает The Hill, заявил Юджин Румер, бывший сотрудник американского Национального разведывательного совета, курировавший Россию и Евразию. По его словам, та же судьба ждет и новые меры, законопроект о которых был внесен в Сенат неделю назад. В связи с этим Румер призвал власти США заниматься не нападками на одну единственную страну, а озаботиться «комплексным решением», которое не позволило бы никому вмешиваться в американские внутренние дела.
В Крыму зафиксировали ипотечный бум
В первой половине 2018 года крымчане взяли в 2,5 раза больше ипотечных кредитов, чем в январе-июне 2017-го. Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства строительства России, заявил замглавы ведомства Никита Стасишин. Чиновник отметил, что количество выданных в Крыму ипотечных займов растет год от года, что свидетельствует об интересе жителей полуострова к покупке жилья в ипотеку и ее доступности.
Русских мужчин убивает алкоголь
Российские и восточноевропейские мужчины умирают чаще и раньше женщин из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствуют выводы ученых Высшей школы экономики и Министерства здравоохранения России, статью которых опубликовал научный журнал Alcohol and Alcoholism. Специалисты отметили, что алкоголь влияет на вероятность ранней смерти мужчин больше, чем курение, тяжелые наркотики и низкие расходы на здоровье.