Пока вы спали: Антироссийские санкции провалились

Правительству предложили отрегулировать бензин

Правительство может начать устанавливать цены на бензин. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму депутатами от КПРФ и опубликован на сайте российского парламента. Коммунисты Валерий Рашкин Денис Парфенов предлагают наделить кабмин полномочиями устанавливать предельные цены на все виды автомобильного бензина и дизельное топливо, а причиной необходимости ввести госрегулирование назвали защиту интересов рядовых потребителей.

Подсчитаны сбережения россиян

Размер накопленных россиянами сбережений составляет 32,3 триллиона рублей. Об этом, как сообщают «Известия», свидетельствуют данные Росстата . За первую половину 2018 года граждане увеличили суммарный размер своих накоплений на полтора триллиона, тогда как за аналогичный период прошлого года сбережения россиян выросли на 150 миллиардов меньше.

В США признали провал санкций против России

Все санкции, введенные США против России, провалились. Об этом, как сообщает The Hill, заявил Юджин Румер, бывший сотрудник американского Национального разведывательного совета, курировавший Россию и Евразию. По его словам, та же судьба ждет и новые меры, законопроект о которых был внесен в Сенат неделю назад. В связи с этим Румер призвал власти США заниматься не нападками на одну единственную страну, а озаботиться «комплексным решением», которое не позволило бы никому вмешиваться в американские внутренние дела.

В Крыму зафиксировали ипотечный бум

В первой половине 2018 года крымчане взяли в 2,5 раза больше ипотечных кредитов, чем в январе-июне 2017-го. Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства строительства России, заявил замглавы ведомства Никита Стасишин . Чиновник отметил, что количество выданных в Крыму ипотечных займов растет год от года, что свидетельствует об интересе жителей полуострова к покупке жилья в ипотеку и ее доступности.

Русских мужчин убивает алкоголь