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Тест: Помните, как жилось в СССР?
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Тест: Помните, как жилось в СССР? 

Рамблер 19 часов назад
Фото: Public Domain
Седьмого августа 1932 года в Советском Союзе был принят так называемый "указ семь-восемь" (документ от седьмого числа восьмого месяца). Согласно решению Сталина, за хищение имущества госпредприятий и колхозов было введено наказание вплоть до расстрела. Этот закон упоминается, например, в фильме "Место встречи изменить нельзя": "Указ семь-восемь шьешь, начальник?" — спрашивает у Глеба Жеглова задержанный вор.
Помните, какие еще законы и порядки существовали в СССР? Проверьте, что вам известно о правилах того времени.
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