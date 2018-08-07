Тест: Помните, как жилось в СССР?

Седьмого августа 1932 года в Советском Союзе был принят так называемый "указ семь-восемь" (документ от седьмого числа восьмого месяца). Согласно решению Сталина, за хищение имущества госпредприятий и колхозов было введено наказание вплоть до расстрела. Этот закон упоминается, например, в фильме "Место встречи изменить нельзя": "Указ семь-восемь шьешь, начальник?" — спрашивает у Глеба Жеглова задержанный вор.

Помните, какие еще законы и порядки существовали в СССР? Проверьте, что вам известно о правилах того времени.