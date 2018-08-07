Ещё
Тест: Как жилось в СССР?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа причина драки с участием Сами Насери
Названа причина драки с участием Сами Насери

Тест: Помните, как жилось в СССР? 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Public Domain
Седьмого августа 1932 года в Советском Союзе был принят так называемый "указ семь-восемь" (документ от седьмого числа восьмого месяца). Согласно решению Сталина, за хищение имущества госпредприятий и колхозов было введено наказание вплоть до расстрела. Этот закон упоминается, например, в фильме "Место встречи изменить нельзя": "Указ семь-восемь шьешь, начальник?" — спрашивает у Глеба Жеглова задержанный вор.
Помните, какие еще законы и порядки существовали в СССР? Проверьте, что вам известно о правилах того времени.
Комментарии9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германию охватила расистская истерия54
Туристка наткнулась на выпивающих россиян на вершине Монблана43
Звезду «Такси» избили белорусы29
Степаненко отбирает квартиры у любовницы Петросяна49
Российские боевые корабли зашли в Ла-Манш163
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
06:42
Умер создатель персонажей «Простоквашино»
Общество
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:38
Звезду «Такси» избили белорусы
Шоу-бизнес
06:33
Германию охватила расистская истерия
В мире Статьи
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
00:39
Пока вы спали: В России отменяют роуминг
Общество
03:01
Подруга возмутила откровениями о Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение