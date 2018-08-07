Умер Игорь Славинский

На Украине скончался театральный режиссер Игорь Славинский . Об этом в Facebook сообщил журналист Олег Вергелис.

В своей публикации в соцсети театральный критик отметил лишь свои чувства по этому поводу, «печаль, отчаяние, горе», а также принес соболезнования родным и близким Славинского и потерявшему его «театру».

Порталу ZN, UA Вергелис рассказал, что 65-летний Народный артист Украины скончался в результате продолжительной болезни, несмотря на которую продолжал бывать в Николаеве, где ставил новый спектакль.

«Поездка в Николаев оказалась роковой», — уверен журналист.

По его словам, организм режиссера не выдержал нагрузок, напряжения и жары, которая стоит в ряде регионов Украины.

Игорь Славинский с 2008 года был режиссером киевского Театра на Подоле, ставил спектакли в других театрах, играл сам, в том числе в кино и сериалах, а также учил актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.