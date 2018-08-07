Ещё
Умер Игорь Славинский
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Игорь Славинский 

Рамблер 4 часа назад
Фото: kino-teatr.ru
На Украине скончался театральный режиссер Игорь Славинский. Об этом в Facebook сообщил журналист Олег Вергелис.
В своей публикации в соцсети театральный критик отметил лишь свои чувства по этому поводу, «печаль, отчаяние, горе», а также принес соболезнования родным и близким Славинского и потерявшему его «театру».
>> Умер Андрей Кирсанов
Порталу ZN, UA Вергелис рассказал, что 65-летний Народный артист Украины скончался в результате продолжительной болезни, несмотря на которую продолжал бывать в Николаеве, где ставил новый спектакль.
«Поездка в Николаев оказалась роковой», — уверен журналист.
По его словам, организм режиссера не выдержал нагрузок, напряжения и жары, которая стоит в ряде регионов Украины.
Игорь Славинский с 2008 года был режиссером киевского Театра на Подоле, ставил спектакли в других театрах, играл сам, в том числе в кино и сериалах, а также учил актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
Комментарии9  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Найден зачинщик ссоры России и Греции46
Неудачная посадка новейшего вертолета РФ попала на видео136
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Умер Андрей Кирсанов
Видео
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:38
«Старик не в себе»: звезды о разводе Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
02:00
Неудачная посадка новейшего вертолета РФ попала на видео
Армия Оружие
06:42
Умер создатель персонажей «Простоквашино»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение