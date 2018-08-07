Пока вы спали: В России отменяют роуминг

«Адские» санкции США будут бесполезны

«Адские» санкции США против России , как их описал соавтор законопроекта сенатор Линдси Грэм , скажутся на котировках облигаций федерального займа и курсе рубля, заявили экономисты «Газете.ru» . По словам стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, запрет американцам покупать российские долговые бумаги может стать причиной распродажи ОФЗ, что отразится и на курсе рубля. Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Безуглов полагает, что российская валюта подешевеет до 65-70 рублей за доллар. При этом Бахтин отметил, что распроданные иностранцами ОФЗ могут купить россияне, что позволяет емкость рынка внутренних инвесторов. Таким образом, по словам менеджера «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрея Хохрина , новые санкции США станут «небольшим злом» для госбумаг РФ.

Входящие станут бесплатными в России

«Большая тройка» операторов мобильной связи отменит входящий внутрисетевой роуминг, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компаний. Так, «Билайн» перестанет брать плату за звонки, на которые его абоненты отвечают в другом регионе, уже с 20 августа, а «Мегафон» — с 1 сентября. В МТС также сообщили о принятии аналогичного решения, не уточнив при этом его условия и сроки.

Россияне предпочитают зарплату работе

Россияне все менее склонны жертвовать зарплатой ради сохранения работы. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют результаты опроса HeadHunter. В рекрутинговой компании отметили, что соответствующий индекс, который HeadHunter составляет с 2015 года, впервые преодолел нулевую отметку, что означает, что все меньшее количество российских работников согласны на понижение своей зарплаты, чтобы сохранить работу.

ФИФА попросили не дискриминировать Крым

Международная федерация футбола должна снять с Крыма спортивные санкции. Как сообщают «Известия», с таким заявлением в ФИФА обратилась международная организация Sport for All. В беседе с изданием ее глава Янис Кузинс отметил, что запрет, который ФИФА наложила на коммерческие трансляции чемпионата мира по футболу 2018 года в Крыму и на создание там официальных фан-зон, является дискриминационным и должен быть отменен к старту ближайшего крупного турнира.

Банковские трояны размножились